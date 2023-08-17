Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
16 августа Совет министров Болгарии принял решение о присоединении Болгарии к декларации G7 относительно поддержки гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает BTA.
— Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины, — говорится в информационной службе правительства Болгарии.
Напомним, что 11-12 июля в литовском Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины.
Впоследствии к декларации присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция. Список продолжает пополняться.
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