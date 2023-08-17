Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Не завершится к весне: Верещук призвала настроиться на затяжную войну
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Фото: Getty Images

16 августа Совет министров Болгарии принял решение о присоединении Болгарии к декларации G7 относительно поддержки гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает BTA.

— Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины, — говорится в информационной службе правительства Болгарии.

Напомним, что 11-12 июля в литовском Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины.

Впоследствии к декларации присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция. Список продолжает пополняться.

G7, Болгария, Война в Украине, Декларация, Саммит НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Позиция Украины и партнеров неизменна: МИД об информации о готовности переговоров с РФ
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
В Минагрополитики рассказали, сколько тонн зерна было уничтожено ночной атакой РФ по Одесской области
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Продвижение ВСУ на Донбассе и санкции против РФ от ряда стран: 540-й день войны
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Превращают станцию в полигон: Подоляк о военных учениях оккупантов на ЗАЭС
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Украина не получит истребители F-16 до конца 2023 года — Игнат
Юрій Ігнат
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Болгария присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь