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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Болгарія приєдналась до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України

Болгарія приєдналась до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України
Фото: Getty Images

16 серпня Рада міністрів Болгарії ухвалила рішення щодо приєднання Болгарії до декларації G7 стосовно підтримки безпекових гарантій для України.

Про це повідомляє BTA.

– Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Тож прямо протидіючи російській агресії, сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України, – йдеться в інформаційній службі уряду Болгарії.

Нагадаємо, що 11-12 липня у литовському Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на якому лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України.

Згодом до декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Список продовжує поповнюватися.

G7, Болгарія, Війна в Україні, Декларація, Саміт НАТО
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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Болгарія приєдналась до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України
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