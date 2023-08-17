Болгарія приєдналась до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України
16 серпня Рада міністрів Болгарії ухвалила рішення щодо приєднання Болгарії до декларації G7 стосовно підтримки безпекових гарантій для України.
Про це повідомляє BTA.
– Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Тож прямо протидіючи російській агресії, сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України, – йдеться в інформаційній службі уряду Болгарії.
Нагадаємо, що 11-12 липня у литовському Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на якому лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України.
Згодом до декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Список продовжує поповнюватися.
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