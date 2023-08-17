Это не Совбез ООН: глава МИД Индии подтвердил, что Украину не приглашали на саммит G20

Украина не была приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который состоится 9-10 сентября в Нью-Дели, Индия.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшакар, которого цитирует EFE.

— G20 — группа проблем глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совбез ООН, — заявил он.

Джайшакар отметил, что решение Индии не приглашать Украину было принято ввиду того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за урегулирование конфликтов, которые должны решаться в Совете Безопасности ООН.

Во время встречи в Нью-Дели с международными СМИ, в которой участвовала EFE, министр сообщил, что Индия пригласила девять стран — Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты — и что никто, кроме них и стран-членов, не будет участвовать в мероприятии.

Министр напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди неоднократно встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в прошлом и что две страны поддерживают “крепкие” отношения в различных сферах.

Примечательно, что этому сообщению предшествовал материал Bloomberg от 11 марта, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин может посетить саммит G20, который будет проходить в Индии.

В Группу 20 (G20), созданную в 1999 году, входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, Южная Африка и Европейский Союз.

Вместе на них приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

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