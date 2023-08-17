Це не Радбез ООН: очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запрошували на саміт G20

Україна не була запрошена на саміт Групи двадцяти (G20), який відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі, Індія.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Індії Субраманьям Джайшакар, якого цитує EFE.

– G20 – група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Радбез ООН, – заявив він.

Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалене з огляду на те, що G20 виступає за зростання і розвиток, а не за врегулювання конфліктів, які мають вирішуватися в Раді Безпеки ООН.

Під час зустрічі в Нью-Делі з міжнародними ЗМІ, в якій брала участь EFE, міністр повідомив, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, окрім них та країн-членів, не братиме участі у заході.

Міністр нагадав, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді неодноразово зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським в минулому і що дві країни підтримують “міцні” відносини в різних сферах.

Примітно, що цьому повідомленню передував матеріал Bloomberg від 11 березня, в якому йшлося, що президент Росії Володимир Путін може відвідати саміт G20, який проходитиме в Індії.

До Групи 20 (G20), створеної у 1999 році, входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, Південна Африка та Європейський Союз.

Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та близько двох третин населення світу.

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