Превращают станцию в полигон: Подоляк о военных учениях оккупантов на ЗАЭС

Армия РФ провела военные учения на оккупированной Запорожской АЭС, что является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности, — сказал он.

Подоляк задал вопрос, будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС.

— Увидим ли мы санкции в отношении Росатома? Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера, — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, что в среду, 16 августа, российские пропагандисты написали, что диктатор Владимир Путин якобы готовится взорвать Запорожскую АЭС в конце августа — начале сентября. В ГУР отметили, что такая информация — очередная провокация со стороны РФ.

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