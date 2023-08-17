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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Превращают станцию в полигон: Подоляк о военных учениях оккупантов на ЗАЭС

Превращают станцию в полигон: Подоляк о военных учениях оккупантов на ЗАЭС
Фото: Офис президента

Армия РФ провела военные учения на оккупированной Запорожской АЭС, что является пренебрежением всеми правилами ядерной безопасности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности, — сказал он.

Подоляк задал вопрос, будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС.

— Увидим ли мы санкции в отношении Росатома? Вопросы ядерной безопасности все чаще становятся вопросами риторического характера, — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, что в среду, 16 августа, российские пропагандисты написали, что диктатор Владимир Путин якобы готовится взорвать Запорожскую АЭС в конце августа — начале сентября. В ГУР отметили, что такая информация — очередная провокация со стороны РФ.

Война в Украине, Военные учения, ЗАЕС, Михаил Подоляк, Російська агресія
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