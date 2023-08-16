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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В ГУР прокомментировали фейк оккупантов о возможном подрыве Россией ЗАЭС

В ГУР прокомментировали фейк оккупантов о возможном подрыве Россией ЗАЭС
Фото: Getty Images

В среду, 16 августа, российские пропагандисты написали, что диктатор Владимир Путин якобы готовится взорвать Запорожскую АЭС в конце августа — начале сентября.

Этот фейк подхватили и некоторые украинские Telegram-каналы и СМИ.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости на фоне информации о возможном подрыве АЭС, который готовят оккупанты, заявил, что на ЗАЭС ситуация не изменилась, а Силы безопасности и обороны Украины делают все возможное, чтобы предотвратить возможные российские провокации.

— Запорожская АЭС остается, к сожалению, под контролем оккупантов. Но говорить об изменении обстановки и ситуации там не приходится. Понятно, что Силы безопасности и обороны Украины работают, мониторят ситуацию, делают все возможное, чтобы сделать какие-то следующие провокации маловероятными и исключать их. Но говорить, что что-то сейчас изменилось, не приходится, — сказал он.

По его словам, ЗАЭС нужно освобождать от российской оккупации и вернуть под украинский контроль, ведь количество информационно-психологических операций растет.

Юсов отметил, что оккупантам надо как-то реагировать на различные события, происходящие на фронте, преимущественно не в их пользу. Поэтому и появляются подобные информационные поводы.

В комментарии одному из украинских медиа в ГУР заявили, что угрозы провокаций на Запорожской АЭС пока нет, а россияне сейчас пытаются поднять панику среди населения Украины. Там отметили, что ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят, а сейчас — волноваться не стоит.

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Война в Украине, ЗАЕС, Разведка
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