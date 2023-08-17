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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС

Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС
Фото: Офіс президента

Армія РФ провела військові навчання на окупованій Запорізькій АЕС, що є нехтуванням усіма правилами ядерної безпеки.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки, – сказав він.

Подоляк поставив запитання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

– Чи побачимо ми санкції щодо Росатома? Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру, – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що у середу, 16 серпня, російські пропагандисти написали, що диктатор Володимир Путін нібито готується підірвати Запорізьку АЕС у кінці серпня – на початку вересня. У ГУР зазначили, що така інформація – чергова провокація з боку РФ.

Війна в Україні, Військові навчання, ЗАЕС, Михайло Подоляк, Російська агресія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС
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Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС
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