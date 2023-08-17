Перетворюють станцію на полігон: Подоляк про військові навчання окупантів на ЗАЕС

Армія РФ провела військові навчання на окупованій Запорізькій АЕС, що є нехтуванням усіма правилами ядерної безпеки.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки, – сказав він.

Подоляк поставив запитання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

– Чи побачимо ми санкції щодо Росатома? Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру, – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що у середу, 16 серпня, російські пропагандисти написали, що диктатор Володимир Путін нібито готується підірвати Запорізьку АЕС у кінці серпня – на початку вересня. У ГУР зазначили, що така інформація – чергова провокація з боку РФ.

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