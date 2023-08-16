Еще один пример изобретательности. ВСУ используют тепловизоры для обнаружения мин РФ — СМИ

Силы обороны используют экспериментальную технику тепловизионной съемки, чтобы обнаружить российские мины.

Об этом сообщает CNN.

Журналист канала сообщил, что украинские военные на передовой в сумерках устанавливают тепловизионную камеру на коммерческом беспилотнике.

— Камера парит над российскими минными полями и обнаруживает десятки тепловых следов. Некоторые из них являются кратерами, но многие — это мины, едва скрытые под поверхностью, — говорится в сообщении.

Указано, что тепло, которое они получают от яркого летнего солнца днем, сохраняется с заходом солнца, благодаря чему они становятся заметными на тепловизионной камере.

Военнослужащие 15 полка Национальной гвардии, которые находятся вблизи села Роботино, за которое идут ожесточенные бои, рассказали CNN, что эта тактика является эффективным средством обнаружения некоторых мин.

На видеозаписи, предоставленной CNN, видно, как мины подрываются специальными украинскими зарядами, которые детонируют и по крайней мере частично устраняют угрозу.

CNN указывает, что это еще один пример применения изобретательности вместе с чрезвычайным вкладом бронетехники и вооружений, предоставленных НАТО в течение последних месяцев для помощи в контрнаступлении.

Пол Макканн, представитель британской благотворительной организации по разминированию HALO Trust, рассказал, что ее специалисты по разминированию применяли эту технологию в Анголе, где она оказалась перспективной. По его словам, тепловые следы мин более четко видны на рассвете и в сумерках, когда они больше контрастируют с внешней температурой.

Военные на передовой позиции вблизи южного села Роботино рассказали CNN, насколько интенсивно заминирована территория вокруг них.

— Когда мы зашли в одну лесополосу, мы нашли до 53 мин-ловушек. Они сделаны не из одной гранаты — мы называем это “букетом”, гранаты на других гранатах, — сказал Александр из 15 полка Национальной гвардии.

Ранее в Минэкономики сообщили, что машина для подготовки почвы к разминированию, которую разработали в Харькове, прошла соответствующую сертификацию.

Фото: командование Объединенных сил ВСУ

Источник : CNN

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