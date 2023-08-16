Ужали врага прямо в сердце: СБУ раскрыла подробности ударов по Крымскому мосту и кораблям РФ

Морские надводные дроны, которые успешно атаковали мост через Керченский пролив (Крымский мост) в июле 2023 года, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG, являются собственной технической разработкой Службы безопасности Украины.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, к созданию этих дронов не имеют отношения никакие частные компании, а только коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и специалисты в сфере IT-технологий.

— Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств в Украине. В процессе разработки и реализации много интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам — это будет сюрпризом, особенно для наших врагов, — утверждает глава СБУ.

Именно СБУ стала автором соответствующих оперативных замыслов и дальнейшей успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ. Он отметил, что команда работает над реализацией спецопераций на море взвешенно, быстро и мобильно, жаля врага прямо в сердце.

Морские дроны, благодаря которым удалось повредить Крымский мост в июле 2023 года, команда СБУ назвала SeaBaby, то есть Морской малыш. Они оборудованы боевой частью 850 кг. В СБУ рассказали, что для удара по десантному кораблю Оленегорский горняк и танкеру SIG использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 кг боевой части.

Глава СБУ обратил внимание, что все спецоперации являются законными, согласно нормам международного права. Он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении этих секретных операций, но перенимают уникальный опыт.

Источник : CNN

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