Ще один приклад винахідливості. ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін РФ – ЗМІ

Сили оборони використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, щоб виявити російські міни.

Про це повідомляє CNN.

Журналіст каналу повідомив, що українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику.

– Камера ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових слідів. Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що тепло, яке вони отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця, завдяки чому вони стають чіткіше помітними на тепловізійній камері.

Військовослужбовці 15 полку Національної гвардії, які перебувають поблизу села Роботине, за яке точаться запеклі бої, розповіли CNN, що ця тактика є ефективним засобом виявлення деяких мін.

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

CNN вказує, що це ще один приклад застосування винахідливості разом з надзвичайним внеском бронетехніки і озброєнь, наданих НАТО протягом останніх місяців, для допомоги в контрнаступі.

Пол Макканн, представник британської благодійної організації з розмінування HALO Trust, розповів, що її фахівці з розмінування застосовували цю технологію в Анголі, де вона виявилась перспективною. За його словами, теплові сліди мін більш чітко видно на світанку і в сутінках, коли вони більше контрастують із зовнішньою температурою.

Військові на передовій позиції поблизу південного села Роботине розповіли CNN, наскільки інтенсивно замінована територія навколо них.

– Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це “букетом”, гранати на інших гранатах, – сказав Олександр з 15 полку Національної гвардії.

Раніше у Мінекономіки повідомили, що машина для підготовки ґрунту до розмінування, яку розробили у Харкові, пройшла відповідну сертифікацію.

Фото: командування Об’єднаних сил ЗСУ

Джерело : CNN

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