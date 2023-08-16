США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ
После выхода РФ из зерновой сделки США рассматривают различные варианты, как обеспечить экспорт зерна из Украины. Не исключают и “военные решения”.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Указано, что США обсуждают с Турцией, Украиной и ее соседями расширение альтернативных маршрутов экспорта украинского продовольствия. План, который поддерживает Вашингтон, предусматривает, чтобы к октябрю Украина могла экспортировать по Дунаю 4 млн тонн зерна в месяц.
— Значительную часть зерна будут отправлять по реке и через Черное море в близлежащие румынские порты, а затем переправлять в другие пункты назначения. Хотя этот маршрут медленнее и дороже, он мог бы стать альтернативой Черноморскому коридору, — говорится в материале.
WSJ добавляет, что такой подход США показывает подготовку к сценарию, при котором РФ не вернется к зерновой сделке вовремя для экспорта украинского летнего и осеннего урожая.
— США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, следующих в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона, но отказался конкретизировать эти варианты или сообщить, какие страны будут принимать в этом участие, — пишут журналисты.
По словам американских чиновников, идут обсуждения по поиску путей увеличения эффективности дунайского маршрута, в частности разрешение прохода большим судам, освобождение места для стоянки и тому подобное.
В то же время глава Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки ранее заявила, что эти усилия не заменят черноморские порты и являются лишь “временной альтернативой”. Дунайский маршрут остался единственным путем экспорта зерна через Черное море после срыва Россией зерновой сделки.
16 августа из порта Одессы отправилось первое судно с украинским продовольствием, которое воспользовалось временным коридором через месяц после выхода РФ из зерновой сделки.
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