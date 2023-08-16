Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

После выхода РФ из зерновой сделки США рассматривают различные варианты, как обеспечить экспорт зерна из Украины. Не исключают и “военные решения”.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Указано, что США обсуждают с Турцией, Украиной и ее соседями расширение альтернативных маршрутов экспорта украинского продовольствия. План, который поддерживает Вашингтон, предусматривает, чтобы к октябрю Украина могла экспортировать по Дунаю 4 млн тонн зерна в месяц.

— Значительную часть зерна будут отправлять по реке и через Черное море в близлежащие румынские порты, а затем переправлять в другие пункты назначения. Хотя этот маршрут медленнее и дороже, он мог бы стать альтернативой Черноморскому коридору, — говорится в материале.

WSJ добавляет, что такой подход США показывает подготовку к сценарию, при котором РФ не вернется к зерновой сделке вовремя для экспорта украинского летнего и осеннего урожая.

— США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, следующих в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона, но отказался конкретизировать эти варианты или сообщить, какие страны будут принимать в этом участие, — пишут журналисты.

По словам американских чиновников, идут обсуждения по поиску путей увеличения эффективности дунайского маршрута, в частности разрешение прохода большим судам, освобождение места для стоянки и тому подобное.

В то же время глава Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки ранее заявила, что эти усилия не заменят черноморские порты и являются лишь “временной альтернативой”. Дунайский маршрут остался единственным путем экспорта зерна через Черное море после срыва Россией зерновой сделки.

16 августа из порта Одессы отправилось первое судно с украинским продовольствием, которое воспользовалось временным коридором через месяц после выхода РФ из зерновой сделки.

Читайте также
Еще один пример изобретательности. ВСУ используют тепловизоры для обнаружения мин РФ — СМИ
США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ

Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Зерно, США, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети
США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму
США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
США не исключают “военные решения” для безопасного экспорта продовольствия из Украины — WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь