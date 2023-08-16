Курс на Босфор: из порта Одессы отправилось первое судно после выхода РФ из зерновой сделки

Из порта Одессы 16 августа отправилось первое судно с украинским продовольствием, которое воспользовалось временным коридором через месяц после выхода РФ из зернового соглашения.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, на борту которого более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием, вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору.

Судно находилось в Одессе с 23 февраля 2022 года, сейчас оно вышло за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор.

— Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ. Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6, временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года, — подчеркнул Кубраков.

12 августа Украина начала регистрацию торговых судов, которые должны пройти по временным коридорам в Черном море в украинские порты.

Фото: Олександр Кубраков

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