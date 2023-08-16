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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У ГУР прокоментували фейк окупантів про можливий підрив Росією ЗАЕС

У ГУР прокоментували фейк окупантів про можливий підрив Росією ЗАЕС
Фото: Getty Images

У середу, 16 серпня, російські пропагандисти написали, що диктатор Володимир Путін нібито готується підірвати Запорізьку АЕС у кінці серпня – на початку вересня.

Цей фейк підхопили й деякі українські Telegram-канали та ЗМІ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини на тлі інформації про можливий підрив АЕС, який готують окупанти, заявив, що на ЗАЕС ситуація не змінилася, а Сили безпеки та оборони України роблять усе можливе, щоб запобігти можливим російським провокаціям.

— Запорізька АЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що Сили безпеки і оборони України працюють, моніторять ситуацію, роблять усе можливе, щоб зробити якісь наступні провокації малоймовірними та унеможливлювати їх. Але говорити, що щось зараз змінилося, не доводиться, – сказав він.

За його словами, ЗАЕС потрібно звільняти від російської окупації та повертати під український контроль, адже кількість інформаційно-психологічних операцій зростає.

Юсов зауважив, що окупантам треба якось реагувати на різні події, що відбуваються на фронті, переважно не на їхню користь. Тому і з’являються подібні інформаційні приводи.

В коментарі одному з українських медіа у ГУР заявили, що загрози провокацій на Запорізькій АЕС поки немає, а росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України. Там наголосили, що ГУР, президент та інші спецслужби обов’язково попередять, а зараз – хвилюватися не варто.

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