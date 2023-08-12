На ЗАЭС шестой энергоблок переводят в состояние горячей остановки — МАГАТЭ
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре российская администрация переводит шестой энергоблок в состояние горячей остановки.
Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии. По данным МАГАТЭ, шестой блок планируют перевести в состояние горячей остановки, чтобы якобы продолжить производство пара.
— Поскольку блок еще не в состоянии горячего останова, пар на ЗАЭС пока не производится, — утверждают в МАГАТЭ.
В отчете отмечают, что другие энергоблоки оккупированной Запорожской АЭС остаются в режиме холодной остановки.
В МАГАТЭ добавили, что настаивают на установлении на станции внешнего источника технологического пара для поддержания ядерной безопасности.
Недавно оккупанты перевели четвертый реактор ЗАЭС из режима горячей остановки в холодную из-за признаков утечки пара.
Станции необходимо производить пар для собственных нужд, поэтому один из шести реакторов должен быть в состоянии горячей остановки, утверждают в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил указанную информацию. Он добавил, что на ЗАЭС хотят определить причины утечки воды и провести техническое обслуживание для ремонта поврежденного парогенератора.
Источник: МАГАТЭ
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