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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Укргидроэнерго объяснили, почему мелеет Киевское водохранилище

київське водосховище
Фото: Depositphotos

Во всех водохранилищах сейчас ниже показатели отметки воды, чем были в прошлом году в этот период. В частности речь идет о Киевском водохранилище.

Об этом сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, спуск воды из водохранилищ Днепра связан с необходимостью обеспечить потребителей электроэнергией на период ремонтной кампании.

— Это необходимость. Энергоатом пытается в сжатые сроки сделать ремонтную кампанию на девяти энергоблоках. Мы имеем дефицит в энергосети и стараемся своими силами его покрывать. Мы стараемся обеспечить наших граждан электроэнергией, — отметил он.

Он сказал, что компания подала аварийную заявку, чтобы не срабатывать воду в Киевском водохранилище, а накапливать ее.

Сирота пояснил, что до подрыва оккупантами Каховской ГЭС Каховское водохранилище покрывало все потребности аграрного и промышленного комплекса, и последствия нехватки воды будут заметны весной следующего года.

Уровень воды в Днепре в районе Киева сейчас составляет сегодня 438 см, что соответствует естественному летне-осеннему минимуму.

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Каховское водохранилище, Укргідроенерго
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