Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Максимально безшумний та зручний: експерт пояснив, як використовувати портативний інверторний генератор
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище

київське водосховище
Фото: Depositphotos

У всіх водосховищах нині нижчі цифри позначки води, аніж були минулого року у цей період. Зокрема йдеться про Київське водосховище.

Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії.

Це необхідність. Енергоатом намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на дев’яти енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією, – зазначив він.

Він сказав, що компанія подала аварійну заявку, щоб не забирати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.

Сирота пояснив, що до підриву окупантами ГЕС Каховське водосховище покривало всі потреби аграрного та промислового комплексу, тож наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.

Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 см, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.

Читайте також
Під ногами цінна історична інформація. Чому треба досліджувати дно Каховського водосховища
Каховське водосховище

Каховське водосховище, Укргідроенерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під ногами цінна історична інформація. Чому треба досліджувати дно Каховського водосховища
Каховське водосховище
Води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо для безпеки станції – Котін
Запорізька АЕС
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (16.08.2023)
В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (16.08.2023)
В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (16.08.2023)
В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (16.08.2023)
В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь