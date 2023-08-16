В Укргідроенерго пояснили, чому міліє Київське водосховище
У всіх водосховищах нині нижчі цифри позначки води, аніж були минулого року у цей період. Зокрема йдеться про Київське водосховище.
Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, спуск води із водосховищ Дніпра пов’язаний із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії.
– Це необхідність. Енергоатом намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на дев’яти енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією, – зазначив він.
Він сказав, що компанія подала аварійну заявку, щоб не забирати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.
Сирота пояснив, що до підриву окупантами ГЕС Каховське водосховище покривало всі потреби аграрного та промислового комплексу, тож наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.
Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 см, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.
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