Под ногами ценная историческая информация. Почему надо исследовать дно Каховского водохранилища

15 августа в Украине отмечают День археолога. Накануне праздника Факты ICTV пообщались с историком, исследователем своего края, председателем Нововоронцовской поселковой военной администрации, что на севере Херсонской области, Андреем Селецким.

Поселок Нововоронцовка находится на правом берегу уже обмелевшего Каховского водохранилища.

По мнению поселкового головы, ныне обнаженная территория — это колоссальное поле для археологических исследований. То, что в свое время советская власть пыталась скрыть и стереть из памяти украинцев, теперь показалось наружу. Очевидно, это наш шанс!

Великий Луг

Дно Каховского водохранилища — это затопленный Великий Луг: огромная экосистема с плавнями и пралесами, на которой в свое время жили первобытные люди, скифские племена, сарматы, древние славяне и так далее. Затем эту территорию заселили казаки. Здесь существовало целых пять Сечей — Томаковская, Базавлукская, Никитинская, Чертомлицкая, Подпольная (Новая Сечь).

На землях Великого Луга существовало много рек, озер, болот. Когда построили Каховскую ГЭС, все это оказалось под водой. Теперь, после подрыва плотины российскими оккупантами в начале июня, вода сошла, и можно увидеть Днепр и другие реки в своих руслах.

Глава Нововоронцовской поселковой военной администрации Андрей Селецкий рассказал, что на территории его общины вода полностью ушла, то есть вернулась к уровню 1951 года — до затопления Великого Луга. Теперь местами это песчаное дно, местами заилено по колено. Местному населению ходить там нельзя — действует полный запрет на передвижение.

В этой общине расстояние до ближайшего источника речной воды на территории обмелевшего водохранилища достигает 70 м, а кое-где и 1 300 м.

Есть ли что исследовать?

До затопления Великого Луга здесь в течение 1951-1955 гг. работала Никопольско-Гавриловская экспедиция. Они акцентировали свою работу на эпохе палеолита, поздней бронзы, скифском периоде. А вот исследовать казаков власть не хотела.

Советская пропаганда тогда всячески заявляла, что Юг Украины начал развиваться именно после 1775 года, когда Екатерина II заключила Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Юг отошел к Российской империи, и только после этого там якобы начали строить города, а по факту на Юге Украины жизнь бурлила еще с античных времен.

Перед затоплением Великого Луга советские исследователи даже не удосужились сфотографировать остатки тех пяти Сечей, которые когда-то существовали.

— Я считаю, что это сделали сознательно, потому что Сечь в украинской памяти ассоциировалась с освободительными движениями, свободой, местом народной силы. А этого советской власти не было нужно. Каховское водохранилище похоронило в себе огромный исторический пласт, — заявил Андрей Селецкий.

Есть ли сокровища на дне Каховского водохранилища?

По сообщениям в СМИ, после обмеления на разных участках дна удалось найти остатки черняховской или античной керамики, казацкие лодки, огнива, различные металлические изделия, монеты и тому подобное. Даже нашли военные каски времен Второй мировой войны.

Большинство из найденных вещей не имеют никакой денежной ценности, однако имеют огромную краеведческую. А это очень важно для самоидентификации, для понимания того, кем были наши предки и как жили, подчеркивает историк и руководитель Нововоронцовской поселковой администрации Андрей Селецкий.

Как краевед, он призывает и предлагает всем, кто хоть что-то нашел и хочет тайком это продать, лучше принести ему, он готов выкупить.

— Я готов выложить свои деньги из кармана, чтобы сохранить это достояние для своего края, сохранить там, где оно было. Чтобы наши жители видели и гордились тем, как зажиточно жили их предки, — подчеркнул глава поселковой администрации.

Нужно ли восстанавливать Каховское водохранилище на Днепре?

Андрей Селецкий в этом категоричен: Не нужно повторять ошибок советской власти. Дно Каховского водохранилища надо максимально исследовать.

Сегодня технологии позволяют решить вопрос мелиорации и водоснабжения населенных пунктов без создания водохранилища.

Источник: НАН України

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