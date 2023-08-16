Применение Украиной морских дронов сместило баланс сил в Черном море – Коваленко

Черное море для России больше не является безопасным. Применение Украиной морских беспилотников уже сместило баланс сил, а через 3-4 месяца у Украины могут появиться морские дроны, которые заставят РФ завести свои корабли в пункты базирования.

Об этом на брифинге в Media Center Odesa рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Мы стали свидетелями, как страна, которая имеет флот и флотилию, проигрывает стране, которая не имеет флота и флотилии, – сказал он.

Коваленко отметил, что в Украине быстро развивается разработка надводных и подводных дронов. И через некоторое время Силы обороны могут применять против российских боевых кораблей.

– В конце 2022 года был представлен дрон, который мог плавать на расстояние 400 километров и нести на борту 200 килограммов взрывчатки. Magura — это новый этап. Увеличено в два раза расстояние плавания до 800 км. Увеличена боевая часть до 350 кг… Через три-четыре месяца могут появиться дроны, которые будут незаметными для россиян. И они будут вынуждены вывести, например, в Каспийское море ценные корабли Черноморского флота, ведь они не способны строить носители Калибров и большие десантные корабли некоторых проектов, – отметил эксперт.

Он отметил, что Россия в последнее время уже стала выводить в море ракетоносители в сопровождении других кораблей, чтобы защитить их от возможных атак безэкипажными катерами ВСУ.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские надводные дроны, которые успешно атаковали мост через Керченский пролив (Крымский мост) в июле 2023 года, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG, являются собственной технической разработкой Службы безопасности Украины.

Фото: U24

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