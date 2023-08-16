Застосування Україною морських дронів змістило баланс сил у Чорному морі – Коваленко

Чорне море для Росії більше не є безпечним. Застосування Україною морських безпілотників вже змістило баланс сил, а через 3-4 місяці в України можуть з’явитися морські дрони, які змусять РФ завести свої кораблі у пункти базування.

Про це на брифінгу в Media Center Odesa розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Ми стали свідками, як країна, яка має флот і флотилію, програє країні, яка не має флоту та флотилії, – сказав він.

Коваленко зазначив, що в Україні швидко розвивається розробка надводних і підводних дронів. Тож через певний час Сили оборони можуть застосовувати проти російських бойових кораблів.

– Наприкінці 2022 року було презентовано дрон, який міг плавати на відстань 400 кілометрів і нести на борту 200 кілограмів вибухівки. Magura – це новий етап. Збільшено у два рази відстань плавання до 800 км. Збільшено бойову частину до 350 кг…Через три-чотири місяці можуть з’явитися дрони, які будуть непомітними для росіян. І вони будуть вимушені вивести, наприклад, у Каспійське море найцінніші кораблі Чорноморського флоту, адже вони не здатні будувати носії Калібрів і великі десантні кораблі деяких проєктів, – наголосив експерт.

Він зазначив, що Росія останнім часом вже стала виводити в море ракетоносії у супроводі інших кораблів, щоб захистити їх від можливих атак безекіпажними катерами ЗСУ.

Нагадаємо, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які успішно атакували міст через Керченську протоку (Кримський міст) у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG, є власним технічною розробкою Служби безпеки України.

Фото: U24

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.