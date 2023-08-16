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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вжалили ворога прямо в серце: СБУ розкрила подробиці ударів по Кримському мосту і кораблям РФ

Вжалили ворога прямо в серце: СБУ розкрила подробиці ударів по Кримському мосту і кораблям РФ
Фото: СБУ

Морські надводні дрони, які успішно атакували міст через Керченську протоку (Кримський міст) у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG, є власним технічним розробленням Служби безпеки України.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк. За його словами, до створення цих дронів не причетна жодна приватна компанія, а лише колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та фахівці у сфері IT-технологій.

– Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв в Україні. У процесі розроблення й реалізації багато цікавих операцій, зокрема, в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам – це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів, – стверджує очільник СБУ.

Саме СБУ стала автором відповідних оперативних задумів та подальшої успішної реалізації разом із Військово-морськими силами ЗСУ. Він зазначив, що команда працює над реалізацією спецоперацій на морі виважено, швидко і мобільно, жалячи ворога прямо в серце.

Морські дрони, завдяки яким вдалося пошкодити Кримський міст у липні 2023 року, команда СБУ назвала SeaBaby, тобто Морський малюк. Вони обладнані бойовою частиною 850 кг. У СБУ розповіли, що для удару по десантному кораблю Оленегорський горняк і танкеру SIG використали два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кг бойової частини.

Очільник СБУ звернув увагу, що всі спецоперації є законними, згідно з нормами міжнародного права. Він наголосив, що західні партнери не беруть участі в проведенні цих секретних операцій, але переймають унікальний досвід.

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Джерело: CNN
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Корабель, СБУ, спецслужби, Чорноморський флот РФ
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