Платит налоги и идеологически поддерживает РФ: владелец AliExpress попал в список спонсоров войны

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны из-за сотрудничества с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что на территории России очень популярна торговая площадка AliExpress. Ею руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba Алибаба.КОМ(РУ), владельцем которой является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

— По состоянию на 2023 год компания продолжает работу в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО Алибаба.КОМ(РУ) за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн), — говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации издания Reuters, на платформах Alibaba продают товары, изготовленные из незаконно приобретенного медного сплава у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (находится на временно оккупированной территории Донецкой области).

В НАПК отмечают, что Alibaba прибегает и к цензуре украинского контента на своих платформах.

— В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, у которого было на AliExpress более 268 тыс. подписчиков, за публикацию о войне. В то же время пророссийские посты на платформе не удаляются. Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически, — заявили в агентстве.

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