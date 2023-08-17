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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Сплачує податки та ідеологічно підтримує РФ: власник AliExpress потрапив до списку спонсорів війни

AliExpress
Фото: Depositphotos

Китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, яка володіє AliExpress, було внесено до списку міжнародних спонсорів війни через співпрацю з Росією.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що на території Росії дуже популярний торговий майданчик AliExpress. Ним керує дочірня російська компанія з групи Alibaba Алібаба.КОМ(РУ), власником якої є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

– Станом на 2023 рік компанія продовжує роботу в Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажу зарубіжних товарів. Прибуток ТОВ Алібаба.КОМ(РУ) за 2022 рік становив 16,3 млрд рублів (близько $160 млн), – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за інформацією видання Reuters, на платформах Alibaba продають товари, виготовлені з незаконно придбаного мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області).

У НАЗК наголошують, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах.

– У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стримера, який мав на AliExpress понад 268 тис. підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються. Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, а й ідеологічно, – заявили в агентстві.

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Alibaba, AliExpress, Війна в Україні, НАЗК
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