Уплатила РФ более $12 млн налогов. Компанию Bacardi признали спонсором войны

НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в РФ и активно ищет там новых сотрудников.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

— После полномасштабного вторжения Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Поэтому компания продолжила поставлять свою продукцию в страну-агрессора на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях, — говорится в сообщении.

Указано, что выручка Бакарди Рус 2022 года выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль — до 4,7 млрд. Это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей), налога на прибыль в бюджет агрессора уплачено на сумму более $12 млн.

— Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины, — подытожили в агентстве.

Bacardi Limited — крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается в более чем 170 странах. Среди известных брендов компании — бренди Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Ранее НАПК внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

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