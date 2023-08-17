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Юсов о провокации РФ на Курской АЭС: Такие сценарии подготовлены к воплощению

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

Россия действительно имеет сценарий совершения провокации на Курской атомной электростанции. Вопрос в том, отдаст ли кремлевский режим приказ на его реализацию.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

– Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством, — отметил он.

Юсов напомнил, что для режима диктатора Владимира Путина не нова практика террора против собственного населения и гражданских объектов.

По словам представителя ГУР, Кремль может планировать провокацию на Курской АЭС для повышения уровня мобилизации, “собственных внутриполитических процессов и процессов поддержки”.

– Возможно, также в целях облегчения подготовительной реализации мобилизационных мероприятий в стране… Этот сценарий, его разработка – история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды – будет ли она и когда она будет отдана, — подчеркнул он.

Юсов обратил внимание, что оккупанты как правило не способны просчитать последствия подобных терактов. По его словам, рашисты “не могли до конца предусмотреть последствия взрыва и уничтожения Каховской дамбы”.

Представитель ГУР добавил, что последствия провокации на Курской АЭС, в первую очередь, ощутит российское население.

– Поэтому вопрос к населению территории РФ: какие они готовы принимать меры для того, чтобы противодействовать таким намерениям людей, узурпировавших власть, или дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события, говорить, что “все идет по плану”, — подытожил Юсов.

Справка. Курская атомная электростанция расположена в городе Курчатов (Курская область РФ), в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков, общая мощность составляет 4 ГВт.

Недавно в Центре национального сопротивления предупредили, что россияне могут планировать провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местного населения. ЦНС публиковал соответствующие документы в подтверждение.

АЕС, Андрій Юсов, Война в Украине, провокация, Разведка, Російська агресія
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