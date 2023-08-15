РФ может готовить провокацию на Курской АЭС — Центр нацсопротивления

Россияне могут планировать провокацию на Курской атомной электростанции, готовится эвакуация местного населения.

Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления.

По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр.

— В общем эвакуировать планируют от 21 до 57 тыс. человек, при том что население области более 1 млн человек, а самого Курска — 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об “избранности” тех, кто попал в список, — говорится в сообщении.

Указано, что людей планируют вывозить на север области в населенные пункты: Железногорск, Большое Солдатское, Щигры и Горшечное.

В Центре нацсопротивления отметили, что Силы обороны Украины не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата ЗАЭС.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что в России готовят новую волну мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления

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