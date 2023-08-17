Юсов про провокацію РФ на Курській АЕС: Такі сценарії підготовлені до втілення

Росія дійсно має сценарій вчинення провокації на Курській атомній електростанції. Питання в тому, чи віддасть кремлівський режим наказ на його реалізацію.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Такі сценарії точно розроблені та підготовлені до втілення в країні-агресорі її терористичним воєнно-політичним керівництвом, – зазначив він.

Юсов нагадав, що для режиму диктатора Володимира Путіна не є новою практика терору проти власного населення та цивільних об’єктів.

За словами представника ГУР, Кремль може планувати провокацію на Курській АЕС для підвищення рівня мобілізації, “власних внутрішньополітичних процесів і процесів підтримки”.

– Можливо, також із метою полегшення підготовчої реалізації мобілізаційних заходів у країні… Цей сценарій, його розробка – історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання зараз остаточного рішення та команди – чи буде вона і коли вона буде віддана, – наголосив він.

Юсов звернув увагу, що окупанти як правило не здатні прорахувати наслідки подібних терактів. За його словами, рашисти “не могли до кінця передбачити наслідки підриву і знищення Каховської дамби”.

Представник ГУР додав, що наслідки провокації на Курській АЕС у першу чергу відчує російське населення.

– Тому питання до населення території РФ: які вони готові вживати заходи для того, щоб протидіяти таким намірам людей, що узурпували владу, чи далі терпіти і просто дивитися, як розгортаються події, казати, що “все йде за планом”, – підсумував Юсов.

Довідка. Курська атомна електростанція розташована в місті Курчатов (Курська область РФ), за 40 км від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків, загальна потужність становить 4 ГВт.

Нещодавно в Центрі національного спротиву попередили, що росіяни можуть планувати провокацію на Курській АЕС і готують евакуацію місцевого населення. ЦНС публікував відповідні документи на підтвердження.

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