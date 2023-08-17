Юсов про провокацію РФ на Курській АЕС: Такі сценарії підготовлені до втілення
Росія дійсно має сценарій вчинення провокації на Курській атомній електростанції. Питання в тому, чи віддасть кремлівський режим наказ на його реалізацію.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Такі сценарії точно розроблені та підготовлені до втілення в країні-агресорі її терористичним воєнно-політичним керівництвом, – зазначив він.
Юсов нагадав, що для режиму диктатора Володимира Путіна не є новою практика терору проти власного населення та цивільних об’єктів.
За словами представника ГУР, Кремль може планувати провокацію на Курській АЕС для підвищення рівня мобілізації, “власних внутрішньополітичних процесів і процесів підтримки”.
– Можливо, також із метою полегшення підготовчої реалізації мобілізаційних заходів у країні… Цей сценарій, його розробка – історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання зараз остаточного рішення та команди – чи буде вона і коли вона буде віддана, – наголосив він.
Юсов звернув увагу, що окупанти як правило не здатні прорахувати наслідки подібних терактів. За його словами, рашисти “не могли до кінця передбачити наслідки підриву і знищення Каховської дамби”.
Представник ГУР додав, що наслідки провокації на Курській АЕС у першу чергу відчує російське населення.
– Тому питання до населення території РФ: які вони готові вживати заходи для того, щоб протидіяти таким намірам людей, що узурпували владу, чи далі терпіти і просто дивитися, як розгортаються події, казати, що “все йде за планом”, – підсумував Юсов.
Довідка. Курська атомна електростанція розташована в місті Курчатов (Курська область РФ), за 40 км від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків, загальна потужність становить 4 ГВт.
Нещодавно в Центрі національного спротиву попередили, що росіяни можуть планувати провокацію на Курській АЕС і готують евакуацію місцевого населення. ЦНС публікував відповідні документи на підтвердження.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко