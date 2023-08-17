Обеспечивает защиту на 360°: что известно о зенитном ракетном комплексе ПВО IRIS-T SLM

Украина получила от Германии еще две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLS. Об этом в немецком правительстве отчитались 17 августа.

Украинские защитники уже знакомы с этим вооружением, в частности, еще в 2022 году система противовоздушной обороны IRIS-T прошла первое боевое крещение в Украине.

Факты ICTV узнавали, что известно о IRIS-T SLM, каковы особенности комплекса и технические характеристики.

ЗРК RIS-T SLM: что известно

Это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Кроме того, система обеспечивает всестороннюю защиту (на 360°). Это позволяет одновременно уничтожать несколько целей в течение нескольких минут.

Разработку над комплексом начали в 2007, а завершили в 2014 году.

В компании Diehl Defence отмечают, что системы противовоздушной обороны используются для защиты населения, важных зданий, объектов, а также наземных войск от атак с воздуха.

— В частности, наземная противовоздушная оборона способна обеспечить непрерывную защиту территории в течение длительного времени. Для тактической системы противовоздушной обороны была разработана ракета наземного базирования IRIS-Т SL, модернизированная версия ракеты IRIS-Т, — добавляют в компании.

IRIS-T SLM очень похожа на норвежский ЗРК NASAMS. В обоих комплексах используется крайне прагматичное решение по превращению ракеты воздух-воздух в зенитную.

В качестве вооружения для ЗРК IRIS-T SLM немцы выбрали ракету IRIS-T, которую создавали с 1995 по 2005 год. Но для зенитной версии ее пришлось почти полностью переделать (увеличили в размерах и заменили инфракрасную головку самонаведения на радиолокационную), ведь это была ракета для ближнего воздушного боя с дальностью пуска до 20 км.

Кроме IRIS-T SLM среднего радиуса действия существует также:

IRIS-T SLS — вариант комплекса малого радиуса действия. Основное отличие от IRIS-T SLM заключается в использовании зенитно-управляемых ракет. Здесь использованы стандартные зенитные управляемые ракеты IRIS-T без изменений. По данным производителя, SLS предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, БпЛА, крылатыми и баллистическими ракетами малого радиуса, но на расстояниях до 25 км, в отличие от 40 км в версии SLM. Система вооружена четырьмя ракетами IRIS-T.

— вариант комплекса малого радиуса действия. Основное отличие от IRIS-T SLM заключается в использовании зенитно-управляемых ракет. Здесь использованы стандартные зенитные управляемые ракеты IRIS-T без изменений. По данным производителя, SLS предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, БпЛА, крылатыми и баллистическими ракетами малого радиуса, но на расстояниях до 25 км, в отличие от 40 км в версии SLM. Система вооружена четырьмя ракетами IRIS-T. IRIS-T SLX — вариант большого радиуса действия, который по состоянию на 2022 год еще находится в разработке.

Особенности ЗРК IRIS-T SLM

Комплекс имеет обзорную РЛС на 360°, что обеспечивает ведение одновременного обстрела нескольких целей при любых погодных условиях. Также комплекс может подсоединять дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей.

В стандартной комплектации РЛС, пункт управления, и пусковые установки вместе с ракетами способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

— ЗРК IRIS-T — комплекс среднего радиуса действия. Дальность поражения цели — до 40 км, а высота поражения — до 20 км. Ракеты комплекса развивают скорость до 3 тыс. км/ч, то есть они сверхзвуковые. Время реакции на цель — 15 сек. В то же время комплекс может вести 2,5 тыс. целей. То есть именно такое количество целей может видеть IRIS-T одновременно, — отмечает военный эксперт Олег Жданов.

РЛС комплекса выполняет как функции поиска целей вокруг, так и подготовку данных для наведения зенитных управляемых ракет. При необходимости может быть дополнен оптико-электронной станцией.

Пусковая установка ЗРК IRIS-T SLM имеет восемь ракет типа IRIS-T SL. Для развертывания пусковой установки на позиции требуется до 10 мин, а перезаряжание длится 15 мин.

Кроме того, пусковая установка имеет электрический генератор, систему управления огнем, радиостанцию и может находиться на расстоянии до 20 км от центра управления.

Также, по словам Жданова, комплекс ПВО IRIS-T может с легкостью сбить “знаменитую” российскую ракету Кинжал.

— Ракеты Кинжал могут быть сбиты такими комплексами, но на встречных или боковых направлениях. То есть догнать не могут, а перехватить — целиком, — добавляет эксперт.

Технические характеристики

Обнаружение целей по дальности — до 250 км.

Уничтожение целей на расстоянии — до 40 км.

Уничтожение целей на высоте — до 20 км.

Фото: Diehl Defence

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.