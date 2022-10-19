Дальность поражения до 25 км: ракеты ПВО IRIS-T, характеристики, цена
Система противовоздушной обороны IRIS-T, которую недавна передала Германия, уже прошла первое боевое крещение в Украине.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о немецкой системе ПВО IRIS-T. Об этом он заявил в своем видеообращении.
— Очень хорошо показала себя немецкая IRIS–T — это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу, — говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил зенитчиков и воздушные силы, которые делают все возможное, чтобы уничтожать ракеты и дронов врага.
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — ракета класса воздух-воздух малой дальности. Оснащена охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.
Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder. По конструкции и компоновке IRIS-T очень близка к японской Тип 04 AAM-5.
С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Трехметровая ракета, стоимость которой оценивается в €400 тыс., способна поражать цели на расстоянии приблизительно в 25 км.
Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств. Кроме того, в 2008 году заявку на поставки IRIS—T подала ЮАР.
Технические характеристики:
- длина: 2,936 м;
- диаметр: 0,127 м;
- стартовая масса: 87,4 кг;
- дальность пуска: ~25 км;
- потолок: до 20 км;
- скорость полета: до 3 Махов, или 3 672 км/ч;
- боевая часть: осколочно-фугасная;
- масса БЧ: 11,4 кг;
- взрыватель: активный радиолокационный.
Фото: Википедия