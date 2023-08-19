Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
На карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза: в чем причина
На Житомирщине злоумышленники требовали 190 тыс. грн с военного, угрожая убить беременную жену
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский

зеленський
Фото: Офис президента

К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства-партнера Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Формула мира: уже 63 дипломатические миссии работают ради реализации пунктов Формулы. Очень важно, что Формула мира постепенно объединяет мировое большинство на основе нашего уважения к международному праву и Уставу ООН, — заявил он.

Кроме того, к декларации G7 по гарантиям безопасности Украине присоединилось уже 18 государств, добавил президент.

Перед этим руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что в пятницу, 18 августа, прошли встречи с послами еще восьми стран. По результатам встреч, послы Албании, Кипра, Малайзии, Молдовы, Мальты, Словении, Таиланда и Вьетнама заявили, что присоединяются к Формуле.

В начале августа в Саудовской Аравии состоялась встреча относительно будущего саммита Формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. Во встрече принимали участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран.

Кроме того, на встречу в Джидде, что в Саудовской Аравии, приехали страны, которые ранее придерживались нейтральной позиции в российско-украинской войне, в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.

Читайте также
Формула мира должна быть только украинской: Зеленский встретился с представителем Ватикана
Володимир Зеленський і кардинал Маттео Дзуппі

Источник: Офис президента
Андрій Єрмак, Война в Украине, Владимир Зеленский, Формула миру
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза ударных БПЛА и одобрение программы обучения пилотов на F-16: 542-й день войны
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Вибух, робота саперів, розмінування
На запрос Дании: США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 — CNN
F-16
Готовим мощные вещи для усиления Украины — Зеленский
Володимир Зеленський
Россияне уже в трудном положении, там много потерь, но наступление ВСУ будет медленным – Милли
Марк Міллі
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь