К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский

К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства-партнера Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Формула мира: уже 63 дипломатические миссии работают ради реализации пунктов Формулы. Очень важно, что Формула мира постепенно объединяет мировое большинство на основе нашего уважения к международному праву и Уставу ООН, — заявил он.

Кроме того, к декларации G7 по гарантиям безопасности Украине присоединилось уже 18 государств, добавил президент.

Перед этим руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что в пятницу, 18 августа, прошли встречи с послами еще восьми стран. По результатам встреч, послы Албании, Кипра, Малайзии, Молдовы, Мальты, Словении, Таиланда и Вьетнама заявили, что присоединяются к Формуле.

В начале августа в Саудовской Аравии состоялась встреча относительно будущего саммита Формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. Во встрече принимали участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран.

Кроме того, на встречу в Джидде, что в Саудовской Аравии, приехали страны, которые ранее придерживались нейтральной позиции в российско-украинской войне, в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.

Источник : Офис президента

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