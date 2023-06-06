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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Формула мира должна быть только украинской: Зеленский встретился с представителем Ватикана

Володимир Зеленський і кардинал Маттео Дзуппі
Фото: Офис президента

Во вторник, 6 июня, президент Владимир Зеленский провел встречу с кардиналом Маттео Дзуппи – спецпредставителем Папы Римского Франциска. Одной из тем переговоров стала украинская формула мира.

О деталях сообщили в Офисе президента Украины.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине и гуманитарное взаимодействие со Святым Престолом в рамках реализации украинской формулы мира.

Зеленский объяснил кардиналу, что прекращение огня и замораживание развязанной РФ войны не приведет к миру. Агрессор лишь использует паузу для наращивания сил и последующего наступления на Украину, “для новой волны преступлений и террора”.

– Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, – подчеркнул президент.

Он добавил, что только объединение усилий цивилизованного мира, дипломатическая изоляция РФ и давление на агрессора могут принести справедливый мир. И он может быть достигнут только на условиях Украины.

– Мы приветствуем готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война продолжается на территории Украины, алгоритм достижения мира может быть только украинским, — отметил Зеленский.

Он призвал Ватикан внести вклад в имплементацию именно украинского мирного плана.

Также обсуждалось возможное проведение Глобального саммита мира и привлечение к нему как можно более широкого круга стран, в частности, Глобального Юга.

Зеленский обратил внимание, что Ватикан мог бы внести весомый вклад в освобождение украинских пленных, возвращение депортированных РФ детей и восстановление справедливости.

Президент также рассказал о катастрофе на Каховской ГЭС, отметив, что РФ продолжает совершать ужасные военные преступления против Украины.

Кардинал Маттео Дзуппи выразил солидарность Папы Франциска с украинцами. Он заверил, что Ватикан готов искать пути реализации предложенных Киевом гуманитарных инициатив.

Кроме того, кардинал передал Зеленскому письмо от Папы Римского.

Как известно, в Ватикане настаивают, что пытаются реализовать “миротворческую миссию” для прекращения войны, однако ее детали не разглашают. Кардинал Маттео Дзуппи возглавил “мирную миссию” в Украине.

13 мая в Ватикане Папа Римский Франциск встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Формула мира должна быть только украинской: Зеленский встретился с представителем Ватикана

Источник: Офис президента
Война в Украине, Ватикан, Владимир Зеленский, Папа Римський
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