До української Формули миру приєднались вже 63 держави – Зеленський
До української Формули миру приєднались вже 63 держави-партнери України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
– Формула миру: уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули. Дуже важливо, що Формула миру поступово об’єднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права й Статуту ООН, – заявив він.
Крім того, до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні приєдналось вже 18 держав, додав президент.
Перед цим керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що у п’ятницю, 18 серпня, пройшли зустрічі з послами ще восьми країн. За результатами зустрічей, посли Албанії, Кіпру, Малайзії, Молдови, Мальти, Словенії, Таїланду та В’єтнаму заявили, що приєднуються до Формули.
На початку серпня у Саудівській Аравії відбулась зустріч щодо майбутнього саміту Формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. В зустрічі брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн.
Крім того, на зустріч у Джидді, що в Саудівській Аравії, приїхали країни, які раніше дотримувались нейтральної позиції у російсько-українській війні, зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко