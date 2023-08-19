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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

До української Формули миру приєднались вже 63 держави – Зеленський

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Фото: Офіс президента

До української Формули миру приєднались вже 63 держави-партнери України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

– Формула миру: уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули. Дуже важливо, що Формула миру поступово об’єднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права й Статуту ООН, – заявив він.

Крім того, до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні приєдналось вже 18 держав, додав президент.

Перед цим керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що у п’ятницю, 18 серпня, пройшли зустрічі з послами ще восьми країн. За результатами зустрічей, посли Албанії, Кіпру, Малайзії, Молдови, Мальти, Словенії, Таїланду та В’єтнаму заявили, що приєднуються до Формули.

На початку серпня у Саудівській Аравії відбулась зустріч щодо майбутнього саміту Формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. В зустрічі брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн.

Крім того, на зустріч у Джидді, що в Саудівській Аравії, приїхали країни, які раніше дотримувались нейтральної позиції у російсько-українській війні, зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.

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Джерело: Офіс президента
Андрій Єрмак, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Формула миру
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