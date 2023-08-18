Оккупанты улучшают оборону в Крыму и готовят экипажи для противодействия морским дронам
Россияне готовят экипажи своих кораблей для противодействия морским дронам.
Об этом сообщает Military Media Center.
— Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях, — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, на территории Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.
Напомним, что ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что применение Украиной морских беспилотников уже сместило баланс сил, а через 3-4 месяца у Украины могут появиться морские дроны, которые заставят РФ завести свои корабли в пункты базирования.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко