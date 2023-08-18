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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оккупанты улучшают оборону в Крыму и готовят экипажи для противодействия морским дронам

Оккупанты улучшают оборону в Крыму и готовят экипажи для противодействия морским дронам
Фото: Getty Images

Россияне готовят экипажи своих кораблей для противодействия морским дронам.

Об этом сообщает Military Media Center.

— Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на территории Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.

Напомним, что ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что применение Украиной морских беспилотников уже сместило баланс сил, а через 3-4 месяца у Украины могут появиться морские дроны, которые заставят РФ завести свои корабли в пункты базирования.

Война в Украине, Дрони, Росія
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