Окупанти покращують оборону у Криму та готують екіпажі до протидії морським дронам

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам.

Про це повідомляє Military Media Center.

– Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях, – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на території Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій та районів.

Нагадаємо, що раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що застосування Україною морських безпілотників вже змістило баланс сил, а через 3-4 місяці в України можуть з’явитися морські дрони, які змусять РФ завести свої кораблі в пункти базування.

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