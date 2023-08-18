Окупанти покращують оборону у Криму та готують екіпажі до протидії морським дронам
Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам.
Про це повідомляє Military Media Center.
– Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях, – йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, на території Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій та районів.
Нагадаємо, що раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що застосування Україною морських безпілотників вже змістило баланс сил, а через 3-4 місяці в України можуть з’явитися морські дрони, які змусять РФ завести свої кораблі в пункти базування.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко