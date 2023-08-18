Ежедневно 3-5 военнослужащих РФ сдаются в плен по программе Хочу жить — Юсов

За год существования государственной программы Хочу жить, которая предусматривает прием со стороны российских военных запросов на возможность сдаться в плен, власти Украины получили более 22 тыс. обращений от оккупантов, а на сайт проекта зашло более 46,2 млн человек.

Об этом рассказал представитель проекта Хочу жить Виталий Матвиенко.

— В течение последних недель количество российских военнопленных в Украине выросло, и выросло значительно. Только за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны, как оборонительных, так и наступательных, на более 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд, — сообщил он.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов добавил, что за последние недели наступления украинских Сил обороны количество пленных увеличилось более чем на 200 человек, из которых каждый пятый сдался добровольно.

— Ежедневно 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе Хочу жить, — пояснил Юсов.

Представитель ГУР говорит, что Украина готова к обменам, но именно из-за действий РФ происходят процессы, блокирующие обмен пленными.

— У нас продолжатся активные действия украинских Сил безопасности и обороны, освобождение наших территорий. Это означает, что российских пленных будет становиться больше, — сказал Юсов.

По словам Матвиенко, большинство людей, которые заходили на сайт проекта Хочу жить, из Москвы.

— Четыре таких лидера — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область… У нас работают 10 операторов, которые ежедневно обрабатывают от 70 до 100 обращений в день. И ежедневно Роскомнадзор пытается блокировать наши ресурсы, и им удалось заблокировать 256 наших ресурсов. И тем не менее, наши специалисты работают, информация постоянно находится на просторах сети интернет, — рассказал Виталий Матвиенко.

Он добавил, что те оккупанты, которые сдаются в плен добровольно, имеют ряд преимуществ. В частности, могут быть обменными, могут остаться в плену до конца войны, просить убежища в Украине или в некоторых странах Европы.

Источник: Media center Ukraine — Ukrinform

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