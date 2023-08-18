За время войны из плена РФ вернули более 2500 военных, готовят новые обмены – Юсов

За период полномасштабной войны состоялось 48 обменов пленными и сейчас продолжается работа над организацией следующих.

Об этом на брифинге сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— По состоянию на сейчас, уже состоялось 48 обменов, 2598 пленных защитников, защитниц и гражданских возвращено из российского плена. Работа над следующими продолжается. Мы ждем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников, — сказал он.

Юсов также отметил, что среди российских военнопленных есть лица, которые выразили желание перейти на сторону Украины.

— Такие случаи есть, — сказал представитель ГУР.

Андрей Юсов не назвал количества этих пленных, но отметил, что среди них есть представители как младшего, так и старшего офицерского состава.

В свою очередь представитель проекта Хочу жить Виталий Матвиенко отметил, что большинство из тех, кто сдается в плен, это рядовые.

— Но есть и достаточно офицеров. Сдаются и по одному, и группами, и вместе с офицерами и оружием, — сказал он.

Источник : УНИАН

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