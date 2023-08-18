Щодня 3-5 військовослужбовців РФ здаються в полон за програмою Хочу жить – Юсов

За рік існування державної програми Хочу жить, яка передбачає прийом з боку російських військових запитів на можливість здатись в полон, влада України отримала понад 22 тис. звернень від окупантів, а на сайт проєкту зайшло понад 46,2 млн осіб.

Про це розповів речник проєкту Хочу жить Віталій Матвієнко.

– Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні зросла, і зросла значно. Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони, як оборонних, так і наступальних, на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд, – повідомив він.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов додав, що за останні тижні наступу українських Сил оборони кількість полонених збільшилась на понад 200 осіб, з яких кожен п’ятий здався добровільно.

– Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою Хочу жить, – пояснив Юсов.

Представник ГУР каже, що Україна готова до обмінів, але саме через дії РФ відбуваються процеси, що блокують обмін полоненими.

– У нас продовжаться активні дії українських Сил безпеки і оборони, звільнення наших територій. Це означає, що російських полонених буде ставати більше, – сказав Юсов.

За словами Матвієнка, більшість людей, які заходили на сайт проєкту Хочу жить, з Москви.

– Чотири таких лідери – це Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська область… У нас працюють 10 операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень на день. І щодня Роскомнадзор намагається блокувати наші ресурси, і їм вдалось заблокувати 256 наших ресурсів. Та тим не менше, наші спеціалісти працюють, інформація постійно знаходиться на просторах мережі інтернет, – розповів Віталій Матвієнко.

Він додав, що ті окупанти, які здаються в полон добровільно, мають низку переваг. Зокрема, можуть бути обмінними, можуть залишитись у полоні до кінця війни, просити прихистку в Україні чи в деяких країнах Європи.

Джерело: Media center Ukraine – Ukrinform

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