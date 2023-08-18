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США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов — СМИ

F-16
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что США ускорят утверждение всех необходимых формальностей для передачи Украине F-16, как только завершится обучение летчиков.

Отмечается, что Дания и Нидерланды, которые возглавляют учебную коалицию, недавно запросили у США эти гарантии.

В ответ госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам, заверив, что запросы будут одобрены.

— Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передачи Украине истребителей F-16, так и подготовки украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16, — говорится в письме Блинкена двум официальным лицам.

По словам Блинкена, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине “в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями”.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США с европейскими партнерами работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на F-16 начались как можно скорее.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, США
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