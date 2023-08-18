В Быковне невозможно в сжатые сроки построить военное мемориальное кладбище

В заповеднике Быковнянские могилы заявили, что невозможно построить национальное военное мемориальное кладбище в сжатые сроки на территории Быковнянского леса.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики со ссылкой на информацию от заповедника.

Дело в том, что часть территории Быковнянского леса не является полностью исследованной и может содержать до сих пор не обнаруженные захоронения.

— Учитывая это, а также ряд других объективных причин, построение мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки невозможно, — говорится в сообщении.

По информации заповедника, определенная территория является местом расположения бывшего тайного спецучастка НКВД УССР. Там происходили захоронения расстрелянных в Киеве в период с 1937-1941 годов тоталитарным режимом.

Историки оценивают, что на территории Быковнянского леса было захоронено от 30 тыс. до 40 тыс. жертв сталинских репрессий.

В МКИП добавили, что площадь Международного мемориала жертв тоталитаризма 1937-1941 годов включая Польское военное кладбище не охватывает все возможные места захоронений на территории заповедника.

Кроме того, поисковые и эксгумационные работы на территории Быковнянского леса в 1971, 1988-1989, 2001-2012 годах были не тотальными и не на всех участках тщательными, что не исключает наличие неисследованных захоронений и неэксгумированных тел за пределами Мемориала.

Поскольку захоронения могут быть в разных частях леса, которые определены для строительства НВМК, предполагают, что отступленных границ НВМК от Мемориала будет недостаточно, чтобы гарантировать сохранение братских могил жертв политических репрессий во время возможного строительства НВМК.

— Выбранный участок требует основательного археологического исследования, включая тщательные поисковые и эксгумационные работы и определение места захоронения вновь выявленных останков репрессированных граждан и выявление и регистрацию возможных объектов культурного наследия.

Отмечается, что братская могила на территории Мемориала по техническим вопросам не может быть использована для таких захоронений повторно. Подытоживая, там говорят, что учитывая это, можно сделать вывод о невозможности построения мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в заявленные кратчайшие сроки.

Источник : Минкульт

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