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Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище — Кличко

Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище — Кличко
Фото: Depositphotos

Сегодня Киевсовет отвел землю и, фактически, начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Указано, что за его создание отвечает государство и место определило правительство.

— Восемь гектаров земли в этой местности — в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, начав процедуру организации мемориала. Рядом — около 90 гектаров — земля государственная, — говорится в сообщении.

Глава города отметил, что общая площадь Национального военного кладбища достигнет почти 100 гектаров.

4 октября правительство Украины дало разрешение на создание нового государственного учреждения — Национальное военное мемориальное кладбище.

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Источник: Виталий Кличко

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