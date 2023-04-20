Бедрак Виктория, редактор ленты
Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище — Кличко
Сегодня Киевсовет отвел землю и, фактически, начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Указано, что за его создание отвечает государство и место определило правительство.
— Восемь гектаров земли в этой местности — в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, начав процедуру организации мемориала. Рядом — около 90 гектаров — земля государственная, — говорится в сообщении.
Глава города отметил, что общая площадь Национального военного кладбища достигнет почти 100 гектаров.
4 октября правительство Украины дало разрешение на создание нового государственного учреждения — Национальное военное мемориальное кладбище.
Источник: Виталий Кличко
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