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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Биківні неможливо у стислі терміни побудувати військове меморіальне кладовище

Заповідник Биківнянські могили
Фото: УНІАН

У заповіднику Биківнянські могили заявили, що неможливо побудувати національне військове меморіальне кладовище у стислі терміни на території Биківнянського лісу.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на інформацію від заповідника.

Річ у тім, що частина території Биківнянського лісу не є повністю дослідженою та може містити досі не виявлені поховання.

— Зважаючи на це, а також низку інших об’єктивних причин, побудова меморіального кладовища на території Биківнянського лісу в заявлені найкоротші терміни неможлива, – йдеться у повідомленні.

За інформацією заповідника, визначена територія є місцем розташування колишньої таємної спецділянки НКВС УРСР. Там відбувалися поховання розстріляних у Києві у період з 1937-1941 років тоталітарним режимом.

Історики оцінюють, що на території Биківнянського лісу було захоронено від 30 тис. до 40 тис. жертв сталінських репресій.

У МКІП додали, що площа Міжнародного меморіалу жертв тоталітаризму 1937-1941 років включно з Польським військовим цвинтарем не охоплює всі можливі місця захоронень на території заповідника.

Крім того, пошукові та ексгумаційні роботи на території Биківнянського лісу у 1971, 1988-1989, 2001-2012 роках були не тотальними і не на всіх ділянках ретельними, що не виключає наявність недосліджених поховань та неексгумованих тіл поза межами Меморіалу.

Оскільки поховання можуть бути у різних частинах лісу, які визначені для будівництва НВМК, припускають, що відступлених меж НВМК від Меморіалу буде недостатньо, аби гарантувати збереження братських могил жертв політичних репресій під час можливого будівництва НВМК.

— Обрана ділянка потребує ґрунтовного археологічного дослідження включно з ретельними пошуковими та ексгумаційними роботами та визначенням місця поховання нововиявлених рештків репресованих громадян та виявлення і реєстрації можливих об’єктів культурної спадщини.

Зауважується, що братська могила на території Меморіалу з технічних питань не може бути використана для таких поховань повторно. Підсумовуючи, там кажуть, що з огляду на це, можна зробити висновок про неможливість побудови меморіального кладовища на території Биківнянського лісу в заявлені найкоротші терміни.

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Джерело: Мінкульт
Історія України, заповідник, Київ, Мінкульт
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