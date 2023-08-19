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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне могли отступить из села Роботино Запорожской области — ISW

Роботине - карта

Российские подразделения могли отступить из села Роботино Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

18 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе села Роботино на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры от 17 и 18 августа показывают, что Силы обороны Украины удерживают позиции в северо-восточном Роботино. А вот российские источники ранее утверждали, что россияне якобы выбили оттуда ВСУ.

Эти кадры подтверждают, что тактически значительные недавние украинские успехи в районе Роботино. В ISW считают, что российская оборона значительно ослабла.

18 августа российские военкоры заявили, что ВСУ контролируют север села Роботино и провели наступления в районах к югу и юго-востоку от поселка после того, как российские силы якобы временно отступили из самого села.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: DeepState

Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область
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