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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни могли відступити з села Роботине на Запоріжжі – ISW

Роботине - карта

Російські підрозділи могли відступити з села Роботине Запорізької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

18 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися в районі села Роботине на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри від 17 і 18 серпня показують, що Сили оборони України утримують позиції в північно-східному Роботиному. А ось російські джерела раніше стверджували, що росіяни нібито вибили звідти ЗСУ.

Ці кадри підтверджують, що тактично значні нещодавні українські успіхи в районі Роботиного. У ISW вважають, що російська оборона значно ослабла.

18 серпня російські військкори заявили, що ЗСУ контролюють північ села Роботине і провели наступи в районах на південь і південний схід від селища після того, як російські сили нібито тимчасово відступили з самого села.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: DeepState

Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область
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