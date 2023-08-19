Росіяни могли відступити з села Роботине на Запоріжжі – ISW
Російські підрозділи могли відступити з села Роботине Запорізької області.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
18 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися в районі села Роботине на заході Запорізької області.
Геолокаційні кадри від 17 і 18 серпня показують, що Сили оборони України утримують позиції в північно-східному Роботиному. А ось російські джерела раніше стверджували, що росіяни нібито вибили звідти ЗСУ.
Ці кадри підтверджують, що тактично значні нещодавні українські успіхи в районі Роботиного. У ISW вважають, що російська оборона значно ослабла.
18 серпня російські військкори заявили, що ЗСУ контролюють північ села Роботине і провели наступи в районах на південь і південний схід від селища після того, як російські сили нібито тимчасово відступили з самого села.
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Фото: DeepState
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