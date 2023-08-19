В сети показали момент попадания ракеты в Чернигове
В сети появился фрагмент видео, где видно, как российская ракета попадает в драматический театр в самом центре Чернигова.
По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на первую дня известно о пяти погибших, по меньшей мере 42 человека пострадали.
Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Два человека в тяжелом состоянии.
На месте работают все экстренные службы. Оказывается необходимая помощь – и психологическая тоже.
Александр Ломако, секретарь Черниговского городского совета, призвал жителей Чернигова избегать центра города, чтобы не помешать движению специализированной техники.
Фото: Игорь Клименко
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов