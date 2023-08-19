В сети показали момент попадания ракеты в Чернигове

В сети появился фрагмент видео, где видно, как российская ракета попадает в драматический театр в самом центре Чернигова.

По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на первую дня известно о пяти погибших, по меньшей мере 42 человека пострадали.

Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Два человека в тяжелом состоянии.

На месте работают все экстренные службы. Оказывается необходимая помощь – и психологическая тоже.

Александр Ломако, секретарь Черниговского городского совета, призвал жителей Чернигова избегать центра города, чтобы не помешать движению специализированной техники.

Фото: Игорь Клименко

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