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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В сети показали момент попадания ракеты в Чернигове

Удар по Чернігову

В сети появился фрагмент видео, где видно, как российская ракета попадает в драматический театр в самом центре Чернигова.

По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на первую дня известно о пяти погибших, по меньшей мере 42 человека пострадали.

Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Два человека в тяжелом состоянии.

На месте работают все экстренные службы. Оказывается необходимая помощь – и психологическая тоже.

Александр Ломако, секретарь Черниговского городского совета, призвал жителей Чернигова избегать центра города, чтобы не помешать движению специализированной техники.

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Фото: Игорь Клименко

Война в Украине, Ракетные удары России, Чернигов
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