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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У мережі показали момент влучання ракети у Чернігові

Удар по Чернігову

У мережі з’явився фрагмент відео, де видно, як російська ракета влучає у драматичний театр у самісінькому центрі Чернігова.

За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, станом на першу годину дня відомо про п’ятьох загиблих, щонайменше 42 людини постраждали.

Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Дві людини у важкому стані.

На місці працюють всі екстрені служби. Надається необхідна допомога – і психологічна теж.

Олександр Ломако, секретар Чернігівської міської ради, закликав жителів Чернігова уникати центру міста, щоб не заважити руху спеціалізованої техніки.

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Фото: Ігор Клименко

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Чернігів
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