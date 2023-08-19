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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью в Хмельницкой области были слышны взрывы, работала ПВО

Збивають дрони
Фото: Факти ICTV

Этой ночью, около 03:41, в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, работала наша противовоздушная оборона.

— Верим в наши силы ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — заявил Сергей Тюрин.

Командование Воздушных сил сообщало о нескольких группах ударных беспилотников типа Шахед в небе над Украиной. Дроны-камикадзе зафиксировали и над Хмельницкой областью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Хмельницкая область
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