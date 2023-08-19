Ночью в Хмельницкой области были слышны взрывы, работала ПВО
Этой ночью, около 03:41, в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
По его словам, работала наша противовоздушная оборона.
— Верим в наши силы ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — заявил Сергей Тюрин.
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