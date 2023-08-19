Вночі на Хмельниччині було чути вибухи, працювала ППО

Цієї ночі, близько 03:41, на Хмельниччині було чути вибухи.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, працювала наша протиповітряна оборона.

– Віримо в наші сили ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – заявив Сергій Тюрін.

Командування Повітряних сил повідомляло про кілька груп ударних безпілотників типу Шахед у небі над Україною. Дрони-камікадзе зафіксували і над Хмельницькою областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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