Вночі на Хмельниччині було чути вибухи, працювала ППО
Цієї ночі, близько 03:41, на Хмельниччині було чути вибухи.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, працювала наша протиповітряна оборона.
– Віримо в наші сили ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – заявив Сергій Тюрін.
Командування Повітряних сил повідомляло про кілька груп ударних безпілотників типу Шахед у небі над Україною. Дрони-камікадзе зафіксували і над Хмельницькою областю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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