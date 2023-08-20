Победа — это тяжелый труд: Кулеба ответил критикам контрнаступления Украины

Со временем все критики “медленного контрнаступления”, которые ранее сомневались, начинают надеяться на успехи ВСУ. Аналитики должны быть более осторожными в незначительных или долгосрочных прогнозах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии иностранным журналистам. Он утверждает, что украинская сторона спокойно относится к подобным заявлениям, потому что мнения различных генералов, чиновников и аналитиков меняется со временем.

— По мнению неназванных, Украина должна была прекратить свое существование в течение 3-10 дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет быстро вернуть территории. Это говорит о том, что даже те, кто сомневается, со временем начинают надеяться, — обратил внимание глава МИД.

По мнению министра, последний раз США сталкивались с подобным уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии. Он считает, что Украине не нужно что-то доказывает, поскольку успех вознаградит оптимистов и погубит репутацию людей, которые постоянно выражают сомнения.

— Что нам нужно? Это больше долгосрочных возможностей для достижения краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Победа — это тяжелый труд, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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