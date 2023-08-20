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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Перемога – це важка праця: Кулеба відповів критикам контрнаступу України

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

З часом всі критики “повільного контрнаступу”, які раніше сумнівалися, починають сподіватися на успіхи ЗСУ. Аналітики мають бути більш обережними у незначних чи довгострокових прогнозах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі іноземним журналістам. Він стверджує, що українська сторона спокійно ставиться до подібних заяв, тому що думки різних генералів, чиновників і аналітиків змінюється з часом.

– На думку неназваних, Україна повинна була припинити своє існування протягом 3-10 днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе швидко повернути території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися, – звернув увагу очільник МЗС.

На думку міністра, востаннє США стикалися з подібним рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії. Він вважає, що Україні не потрібно щось доводить, оскільки успіх винагородить оптимістів і згубить репутацію людей, які постійно висловлюють сумніви.

– Що нам потрібно? Це більше довгострокових можливостей для досягнення короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Перемога – це важка праця, – наголосив Дмитро Кулеба.

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Джерело: Bild
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, контрнаступ, МЗС України
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