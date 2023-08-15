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Это поверхностный взгляд: Данилов ответил на заявления о медленном контрнаступлении ВСУ

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Мнение о том, что украинское контрнаступление стоит на месте — поверхностное.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Ilsussidiario.

— Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидацию узлов связи, арсеналов и командных пунктов, — сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что глубокий процесс распада России уже начался, а диктатор Владимир Путин своим полномасштабным вторжением в Украину лишь ускорил его.

Также Данилов выразил уверенность, что по итогам войны Украина сможет восстановить свою территориальную целостность.

— Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безоговорочное возвращение всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинской власти, — сказал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все заявления комментаторов о якобы медленном продвижении ВСУ демонстрируют абсолютное непонимание войны.

По его словам, украинские военные справляются со своими задачами на этом этапе полномасштабной войны.

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Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія
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