Это поверхностный взгляд: Данилов ответил на заявления о медленном контрнаступлении ВСУ
Мнение о том, что украинское контрнаступление стоит на месте — поверхностное.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Ilsussidiario.
— Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидацию узлов связи, арсеналов и командных пунктов, — сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что глубокий процесс распада России уже начался, а диктатор Владимир Путин своим полномасштабным вторжением в Украину лишь ускорил его.
Также Данилов выразил уверенность, что по итогам войны Украина сможет восстановить свою территориальную целостность.
— Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безоговорочное возвращение всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинской власти, — сказал он.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все заявления комментаторов о якобы медленном продвижении ВСУ демонстрируют абсолютное непонимание войны.
По его словам, украинские военные справляются со своими задачами на этом этапе полномасштабной войны.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло