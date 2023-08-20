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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Проверяют авто и телефоны: в Мелитополе оккупанты усилили контроль гражданских

Проверяют авто и телефоны: в Мелитополе оккупанты усилили контроль гражданских
Фото: Getty Images

В Мелитополе местные жители сообщают об очередных проверках на всех блок-постах города и района.

Об этом в Telegram написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— На Мелитопольщине оккупанты еще больше “замыкают круг” и усиливают контроль. Мелитопольцы сообщают об очередных проверках на всех блок-постах города и района, — говорится в сообщении.

Он отметил, что одной из причин усиления контроля может быть и утреннее событие — взлом проукраинского ресурса, с которого в том числе жители ВОТ могли получить информацию.

— Жители сообщают, что оккупанты проверяют тщательно телефоны, машины и паспорта. Поэтому, очень прошу максимально всех быть бдительными. Берегите себя! — добавил он.

К слову, российские оккупанты в социальных сетях начали рассылать жителям Херсона сообщения с угрозами.

Іван Федоров, Война в Украине, Мелітополь
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